У двух футболистов «Пари Сен-Жермен» подозрение на коронавирус

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте сообщил, что два футболиста команды могли заразиться коронавирусом.



Имена футболистов на сообщаются. Отмечается, что состояние игроков не вызывает беспокойство. Французский клуб уже действует согласно медицинскому протоколу.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Франции сезона-2019/2020 был завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом страны. Французский клуб дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1.

Свой первый матч в нынешнем сезоне чемпионата Франции парижане проведут на выезде 10 сентября. Соперником «ПСЖ» станет «Ланс». Лидером соревнований на данный момент является «Ницца», в 2 матчах набравшая 6 очков.