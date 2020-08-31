«Милан» объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем

«Милан» продлил контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Форвард подписал контракт на 1 год.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Милана».

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.



Шведский форвард выступал также за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Мальмё».



«Милан» набрал в 38 матчах 66 очков и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».