Серж Гнабри сменил номер в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри в преддверии нового сезона решил сменить игровой номер, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.



Теперь 25-летний немецкий футболист будет играть под 7-м номером. Под этим номером в «Баварии» выступал французский хавбек Франк Рибери.

Серж Гнабри перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера» 11 июня 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний немецкий полузащитник принял участие в 31 матче немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. В составе мюнхенской «Баварии» Гнабри — чемпион Германии (сезон-2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2018) Германии, а также победитель Лиги чемпионов (сезон-2019/2020).