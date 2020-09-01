Евсеев: хотел видеть в «Уфе» Тимофеева и Мелкадзе

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев рассказал, что он хотел видеть в составе башкирского клуба нескольких футболистов московского «Спартака».



«Когда Газизов ушёл, мы понимали, что там большая обойма. Исходя из того, что Фомин уходит, я сказал, что дайте Тимофеева на место Фомина, это была адекватная замена. Но футболист изъявил желание перейти в «Ахмат». Также был вопрос о Мелкадзе. Насильно из «Спартака» в «Уфу» никто никого отправлять не будет», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре клуб 13 сентября сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».