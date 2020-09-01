Экс-игрок «Зенита»: фальсификацию выборов в Беларуси признали все демократические страны

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал результаты президентских выборов в Беларуси.

«Считаю белорусов самым миролюбивым народом в Европе. Скажите, почему он должен терпеть такие оскорбления и унижения? Я приезжал играть за сборную Беларуси для народа, поэтому не мог остаться в стороне и подписался под открытым письмом спортсменов.

Вообще, 9 августа я стал свидетелем того, что племянница моей супруги не смогла проголосовать в Санкт-Петербурге. Она простояла в очереди с утра до самого вечера, но так и не сумела отдать голос. А за ней стояли еще тысячи людей.

То, что происходило на избирательном участке, выглядело фарсом. Это нарушение всех избирательных прав. Наверное, больше половины избирателей просто не попало в консульство. Нельзя так относиться к людям!

Поэтому когда на акции протеста вышла почти вся страна, то фальсификация выборов стала на лицо. Смело об этом заявляю. Все демократические страны признали фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Считаю, белорусский народ должен иметь право на самоопределение.

Победа Лукашенко с 80% голосов меня поразила. Не нужно быть большим математиком. Просто посмотрите, сколько людей сейчас выходят на улицы. О чем тут говорить? Причем митинги никто не организует. Люди просто выходят и по доброй воле присоединяются друг к другу.

Этот протест не несет в себе хулиганства и вандализма. Люди просто хотят, чтобы их услышали и дали возможность провести честные выборы. Это слишком большие требования для гражданского общества? Это просто мизер!», — приводит слова Сергея Tribuna.ua.

Напомним, что Сергей Герасимец выступал за «Зенит» в период с 1997 по 1999 год. Он провёл за сине-бело-голубых 64 встречи, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.