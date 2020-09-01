«Байер» заплатит «Роме» € 26 млн за Патрика Шика

«Рома» и леверкузенский «Байер» достигли договорённости о трансфере нападающего Патрика Шика, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, сумма трансфера составит € 26 млн и бонусы. Сообщается, что контракт Шика будет рассчитан до 2025 года.

Шик выступает за «Рому» с 2017 года. Сезон-2019/2020 чешский форвард провёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Шик принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Шик вызывается в национальную команду Чехии.

Леверкузенский «Байер» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2019/2020. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария».