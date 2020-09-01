Радимов: игроки «Зенита» выхолощены до предела. Но это нормально, вон даже Месси устал!

Главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал безголевую серию основной команды сине-бело-голубых.
«Игроки выхолощены до предела. Физически очень тяжело, когда ты выигрываешь три титула и постоянно выходишь на матчи без каких-либо остановок. Из-за этого случается банальное опустошение, находиться на пике невозможно. Где-то не хватает скоростей, где-то эмоций. Ну и надо признать, что ни «Динамо», ни «Локомотив» не играли с «Зенитом» в открытый футбол, а очень крепко зарылись в свою оборону.
Разумеется, также возникает вопрос распределения тренировочного и игрового времени. Многим молодым действительно надо дать возможность проявить себя. Команда явно меняется. Да, например, особенно видно, что Дзюба вымотан. Все говорят, что он сейчас слишком уставший и «не тот». Но это нормально для человека, вон даже Месси устал!» — приводит слова Радимова Legalbet.
- 1 сентября 2020
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