Радимов: красно-белые, вы всерьёз считаете, что по окончании сезона останетесь в тройке?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов обратился к болельщикам «Спартака» после победы красно-белых над тульским «Арсеналом» (2:1
«Вопрос к красно-белым. То есть вы вот всерьёз считаете, что по окончании чемпионата останетесь в тройке лидеров? Вы это серьёзно?! Хорош смешить, а! Готов поспорить — никаких медалей вам не видать!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал». На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.
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