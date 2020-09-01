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«Ростов» узнал возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы

«Ростов» узнал возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 сентября, состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки «Ростову» предстоит встреча с победителем пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар» или «Кайратом».

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе место в еврокубках.

В сезоне-2020/2021 «Ростов», набрав 10 очков в 6 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ ростовскому клубу предстоит встреча с московским «Локомотивом».

В матче второго квалификационного раунда московскому «Динамо» предстоит встреча с «Локомотивом» Тбилиси.

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