«Ростов» узнал возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы
Сегодня, 1 сентября, состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
По итогам жеребьёвки «Ростову» предстоит встреча с победителем пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар» или «Кайратом».
Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе место в еврокубках.
В сезоне-2020/2021 «Ростов», набрав 10 очков в 6 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ ростовскому клубу предстоит встреча с московским «Локомотивом».
В матче второго квалификационного раунда московскому «Динамо» предстоит встреча с «Локомотивом» Тбилиси.
Степашин: матч «Динамо» с тбилисским «Локомотивом» — это встреча Россия — Грузия
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