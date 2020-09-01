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«Ювентус» не планирует платить Суаресу больше € 10 млн в год

«Ювентус» не планирует платить Суаресу больше € 10 млн в год
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перейти в туринский «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, зарплата уругвайца в каталонском клубе составляет € 15 млн, однако в Италии не намерены платить форварду такую сумму. В «Ювентусе» согласны на оклад в € 10 млн после вычета налогов.

Более того, в Турине надеются, что Суарес расторгнет соглашение с «Барселоной» и присоединится к клубу бесплатно. Сообщалось, что каталонцы должны заплатить € 14 млн, чтобы расторгнуть текущий контракт с нападающим.

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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