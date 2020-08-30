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«Барселона» должна заплатить € 14 млн для расторжения контракта с Суаресом

«Барселона» должна заплатить € 14 млн для расторжения контракта с Суаресом
Футбол / Испания 0

«Барселона» должна заплатить € 14 млн, чтобы расторгнуть текущий контракт с нападающим Луисом Суаресом, сообщает Goal.com.

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Суареса. Уругвайский форвард намерен продолжать тренироваться в составе «Барселоны» до тех пор, пока клуб не примет решения о досрочном расторжении контракта. В случае выплаты необходимой суммы со стороны каталонцев Суарес покинет клуб в качестве свободного агента.

Сообщается, что интерес к Суаресу проявляют такие клубы, как туринский «Ювентус», мадридский «Ателтико» и амстердамский «Аякс».

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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