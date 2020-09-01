Гус Тиль может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может переехать в Германию, футболистом интересуется «Фрайбург», сообщает AD.

Сообщалось, что Тиль может также отправиться на родину в ПСВ.

Напомним, у полузащитника диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, срок восстановления игрока составит около трёх недель. Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). На 57-й минуте матча полузащитник заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил травму и не смог продолжить игру.



«Спартак» является лидером турнирной таблицы с 14 очками в активе. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско отправятся в гости к ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».