Гус Тиль может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может переехать в Германию, футболистом интересуется «Фрайбург», сообщает AD.
Сообщалось, что Тиль может также отправиться на родину в ПСВ.
Напомним, у полузащитника диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, срок восстановления игрока составит около трёх недель. Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). На 57-й минуте матча полузащитник заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил травму и не смог продолжить игру.
«Спартак» является лидером турнирной таблицы с 14 очками в активе. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско отправятся в гости к ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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