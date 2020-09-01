«Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с Эдиевым
«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с защитником Исмаилом Эдиевым. Футболист будет выступать под 3-м номером.
«Эдиев — центральный защитник, имеющий опыт выступлений в Премьер-Лиге. Исмаил способен укрепить оборону нашей команды. Роберту Геннадьевичу Евдокимову он знаком по совместной работе в волгоградском «Роторе», — отметил заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.
В сезоне-2019/2020 Эдиев играл в составе «Томи». Защитник принял участие в 21 матче и забил 2 гола. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. В РПЛ вышли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
- 1 сентября 2020
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