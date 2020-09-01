Кандидат в президенты «Барселоны»: надеюсь, Месси передумает, но это маловероятно

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о ситуации с нападающим Лионелем Месси, который хочет покинуть клуб.

«Почему дело дошло до такого? Очень хороший вопрос. Все, кто любит „Барселону“, должны спросить себя, как такое произошло. Пытаясь ответить, мы можем попытаться решить проблему. Месси любит клуб и хочет побеждать, он говорил об этом на протяжении многих лет. Но, к сожалению, клуб не смог выполнить обещание и построить конкурентоспособную команду.



Пока Месси не ушёл, всегда есть надежда, что он передумает. Но это маловероятно. Нам нужно сделать так, чтобы его уход выглядел как можно лучше. Глубокие связи между Месси и „Барселоной“ останутся, так что мы можем сохранить возможность продолжения отношений в будущем.



Я бы постарался сделать всё возможное, чтобы сохранить Лионеля. Но сейчас нужно сделать так, чтобы конфликт между ним и клубом завершился. Месси любит клуб, а клуб любит Месси, поэтому давайте не будем усложнять ситуацию», — приводит слова Фонта Sky Sports.