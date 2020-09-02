Игрок «Аталанты» Кастань перейдёт в «Лестер»
Бельгийский защитник итальянской «Аталанты» Тимоти Кастань продолжит карьеру в английском «Лестере», сообщает на своём сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Клубы уже согласовали переход игрока за € 21 млн и € 2 млн в качестве потенциальных бонусов. Кастань уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время подпишет соглашение с «Лестером», которое будет рассчитано на пять лет.
Тимоти Кастань выступал за «Аталанту» с 2017 года, ранее он играл на родине за «Генк». В розыгрыше Серии А сезона-2019/2020 Кастань провёл за клуб из Бергамо 27 матчей, забил 1 мяч и получил 4 жёлтые карточки. Также на счету 24-летнего Кастаня семь матчей и два гола в составе национальной сборной Бельгии.
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