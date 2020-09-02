Прокурор запросил для фанатов ЦСКА от 7 до 13 лет тюрьмы за драку, завершившуюся гибелью

Четверо болельщиков ЦСКА, которые стали участниками драки, завершившейся гибелью одного из их оппонентов, на Курском вокзале в июле 2018 года, могут быть приговорены к длительным тюремным срокам, сообщает агентство городских новостей «Москва».



По информации источника, представитель гособвинения попросил суд приговорить фанатов к срокам от 7 до 13 лет колонии строгого режима. Так, для Дмитрия Денисова запросили семь лет тюрьмы, для Михаила Милевского – восемь лет, а для Алексея Жуманова и Ивана Стеняева – по 11 и 13 лет соответственно.



Дело в отношении фанатов ЦСКА рассматривалось с участием коллегии присяжных, которая вынесла обвинительный вердикт. Подсудимым было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и ст. 116 УК РФ («Побои»).



Ночью 27 июля 2018 года во время стоянки поезда на одной из платформ Курского вокзала произошёл конфликт, в результате которого один из пассажиров скончался от полученных травм. Погибшим оказался уроженец Брянской области Игорь Соколовский.

ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам 6-го тура, «Зенит» — на 50 тыс.