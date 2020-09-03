Горшков: один российский клуб не взял меня на работу, так как я плохо ушёл из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков рассказал, что ему не удалось трудоустроиться в один из российских клубов из-за «плохого ухода» из стана «сине-бело-голубых».

«Когда я пытался трудоустроиться в одном из российских футбольных клубов, мне дали понять, что прослеживается связь. Мне дали отрицательный ответ из-за того, что я плохо ушёл из «Зенита». Я уже об этом не думаю. Долгое время было непросто. Время прошло, и я давно забыл, пошёл своей дорогой. И даже вспоминать об этом не хочется.



Общаюсь ли я с Малафеевым и Радимовым? Естественно, никакого общения нет», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

В июне 2018 года Горшков возглавил «Зенит-2». В девяти турах ФНЛ команда набрала одно очко и наставник был отправлен в отставку. Сейчас он тренирует латвийский клуб «Даугавпилс».