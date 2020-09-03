Роналду, Месси, Неймар, Федерер и Леброн вошли в топ-10 богатейших знаменитостей

Forbes представил рейтинг богатейших знаменитостей. Половину мест в топ-10 заняли спортсмены.
На третьей строчке находится теннисист Роджер Федерер с доходом в $ 106,3 млн. Следом расположились нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 105 млн) и форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 104 млн). Седьмое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($ 95,5 млн). Наконец, девятым оказался баскетболист Леброн Джеймс ($ 88,2 млн).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Кайли Дженнер – $ 590 млн
2. Канье Уэст – $ 170 млн
3. Роджер Федерер – $ 106,3 млн
4. Криштиану Роналду – $ 105 млн
5. Лионель Месси – $ 104 млн
6. Тайлер Перри – $ 97 млн
7. Неймар – $ 95,5 млн
8. Говард Стерн – $ 90 млн
9. Леброн Джеймс – $ 88,2 млн
10. Дуэйн Джонсон – $ 87,5 млн.
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