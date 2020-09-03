Роналду, Месси, Неймар, Федерер и Леброн вошли в топ-10 богатейших знаменитостей

Forbes представил рейтинг богатейших знаменитостей. Половину мест в топ-10 заняли спортсмены.



На третьей строчке находится теннисист Роджер Федерер с доходом в $ 106,3 млн. Следом расположились нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 105 млн) и форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 104 млн). Седьмое место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($ 95,5 млн). Наконец, девятым оказался баскетболист Леброн Джеймс ($ 88,2 млн).



Полностью топ-10 выглядит следующим образом:



1. Кайли Дженнер – $ 590 млн

2. Канье Уэст – $ 170 млн

3. Роджер Федерер – $ 106,3 млн

4. Криштиану Роналду – $ 105 млн

5. Лионель Месси – $ 104 млн

6. Тайлер Перри – $ 97 млн

7. Неймар – $ 95,5 млн

8. Говард Стерн – $ 90 млн

9. Леброн Джеймс – $ 88,2 млн

10. Дуэйн Джонсон – $ 87,5 млн.