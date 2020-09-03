Дортмундская «Боруссия» представила новую гостевую форму. На ней граффити
Дортмундская «Боруссия» и её технический спонсор Puma представили новый выездной комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрном и жёлтом цветах. Основным цветом является чёрный, а от плеча до талии проходит жёлтая полоса. При этом у футболки необычный дизайн – на ней размещены граффити.
«Боруссия» в сезоне-2019/2020 заняла второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Чемпионом в очередной раз стала мюнхенская «Бавария», опередившая «шмелей» на 13 очков. В топ-4 также финишировали «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
В Лиге чемпионов дортмундцы добрались до стадии 1/8 финала, где уступили будущему финалисту «Пари Сен-Жермен».
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