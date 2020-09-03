Милан Родич поделился ожиданиями от матча сборных России и Сербии

Защитник клуба «Црвена Звезда» Милан Родич рассказал о предстоящем матче сборных Сербии и России.



«Будет отличный матч! Сборная России в последнее время очень сильная команда, старается много забивать, в ней собраны отличные футболисты! Как и в сборной Сербии — поэтому сегодня будет много голов. И много фолов.



Пришло много молодых игроков, которые очень хотят доказать — себе в первую очередь, — что могут выступать в сборной. Поменялся главный тренер. Думаю, это то, что надо было команде после ЧМ.



Мне кажется, Бано (Бранислав Иванович) очень скучает по национальной команде. Он много лет был не просто капитаном, но её лидером. Думаю, и дальше мог бы быть в составе сборной», — цитирует Родича «Матч ТВ».

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