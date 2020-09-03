Полузащитник «Химок» Трошечкин отказался от перехода в «Ахмат»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин отклонил предложение «Ахмата». У хавбека есть варианты с «Рубином» и «Уралом», но он ждёт решения «Локомотива».
Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 32 матча и забил семь мячей. В текущем сезоне Трошечкин вышел на поле шесть раз, забил один гол и получил четыре жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в € 600 тыс.
Ранее сообщалось, что «Локомотиву» предлагали подписать защитника Романа Нойштедтера, но московский клуб отказался, так как заинтересован в приобретении Александра Трошечкина.
Нойштедтера предложили «Локомотиву», но клуб хочет подписать Трошечкина
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