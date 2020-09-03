Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Химок» Трошечкин отказался от перехода в «Ахмат»

Полузащитник «Химок» Трошечкин отказался от перехода в «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин отклонил предложение «Ахмата». У хавбека есть варианты с «Рубином» и «Уралом», но он ждёт решения «Локомотива».

Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 32 матча и забил семь мячей. В текущем сезоне Трошечкин вышел на поле шесть раз, забил один гол и получил четыре жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в € 600 тыс.

Ранее сообщалось, что «Локомотиву» предлагали подписать защитника Романа Нойштедтера, но московский клуб отказался, так как заинтересован в приобретении Александра Трошечкина.

Нойштедтера предложили «Локомотиву», но клуб хочет подписать Трошечкина
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020