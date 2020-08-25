Нойштедтера предложили «Локомотиву», но клуб хочет подписать Трошечкина

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотиву» предложили подписать защитника Романа Нойштедтера, но московский клуб отказался, так как хочет подписать полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.
Россиянин с немецким паспортом покинул московское «Динамо» после окончания контракта и сейчас является свободным агентом. Однако «Локомотив» не рассматривает Романа и хочет приобрести игрока моложе. «Железнодорожники» продолжают вести консультации о переходе Трошечкина.
Александр — воспитанник «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. До этого он защищал цвета «Ростова», курского «Авангарда», «Тосно» и воронежского «Факела».
Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче». Ранее играл за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04».
- 25 августа 2020
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