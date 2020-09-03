РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по итогам матчей 4-го и 5-го туров Российской Премьер-Лиги.
5-й тур
«Ротор» – «Спартак». Арбитр – Станислав Васильев. Судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.
«Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный). Арбитр – Игорь Панин. Судья ошибочно удалил игрока ФК «Ахмат» на 90-й минуте матча.
«Тамбов» – «Сочи». Арбитр – Алексей Матюнин. Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота ФК «Тамбов» на 40-й минуте матча. Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота ФК «Тамбов» на 43-й минуте матча. Судья правильно не удалил Павла Карасёва («Тамбов») на 66-й минуте матча.
4-й тур
«Уфа» – «Ростов» (Ростов-на-Дону). Арбитр – Михаил Вилков. Судья правильно вынес предупреждение игроку ФК «Ростов» на 82-й минуте матча.
«Урал» – «Краснодар». Арбитр – Евгений Турбин. Судья правильно удалил игрока Кайо (Краснодар) на 54-й минуте матча. Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота ФК «Урал» на 89-й минуте матча.
- 3 сентября 2020
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