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«Факел» объявил о подписании лучшего бомбардира в истории Кубка ФНЛ

«Факел» объявил о подписании лучшего бомбардира в истории Кубка ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Воронежский «Факел» подписал контракт с полузащитником Михаилом Земсковым, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешёл в «Факел» из нижнекамского «Нефтехимика» на правах свободного агента. Земсков подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

26-летний Земсков в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Футбольной национальной лиги (один — в основном составе) и результативными действиями не отметился. Хавбек является лучшим бомбардиром в истории Кубка ФНЛ. Земсков забил восемь голов, выступая за «Шинник», «Крылья Советов» и «Авангард».

«Факел», набрав в шести турах четыре очка, занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч воронежский клуб проведёт 5 сентября на своём поле с «Оренбургом».

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