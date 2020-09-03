«Факел» объявил о подписании лучшего бомбардира в истории Кубка ФНЛ
Воронежский «Факел» подписал контракт с полузащитником Михаилом Земсковым, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист перешёл в «Факел» из нижнекамского «Нефтехимика» на правах свободного агента. Земсков подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
26-летний Земсков в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Футбольной национальной лиги (один — в основном составе) и результативными действиями не отметился. Хавбек является лучшим бомбардиром в истории Кубка ФНЛ. Земсков забил восемь голов, выступая за «Шинник», «Крылья Советов» и «Авангард».
«Факел», набрав в шести турах четыре очка, занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч воронежский клуб проведёт 5 сентября на своём поле с «Оренбургом».
Генеральный директор «Факела»: приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены
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