Защитник «Ювентуса» близок к переходу в «Аталанту»
«Аталанта» близка к трансферу аргентинского защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, клуб из Бергамо арендует футболиста на два года с правом последующего выкупа. Для этого аргентинец продлил контракт с «Ювентусом» до лета 2025 года. Общая стоимость сделки может составить от € 23 до € 25 млн.
Ромеро перешёл в «Ювентус» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 26 млн. В прошлом сезоне 22-летний защитник выступал за «Дженоа» на правах аренды. Футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил 14 жёлтых карточек и одну красную.
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