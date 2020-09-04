Черчесов: пока невозможно сказать о состоянии Семёнова и Бакаева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника Андрея Семёнова и полузащитника Зелимхана Бакаева, которые получили повреждения в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии (3:1).
«Пока невозможно сказать, избежали ли повреждений Семёнов и Бакаев. Завтра утром мы сделаем МРТ, пока что спазмов и болевых ощущений нет, но всё равно проверим. У нас ещё есть пару дней, чтобы если что, принять верное решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная России встретится с национальной командой Венгрии. Матч состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
Черчесов: Шунин заканчивал тот год с Сан-Марино, этот начал уверенно
- 4 сентября 2020
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:33
-
00:33
-
00:29
-
00:29
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
23:10
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:46
Партнерский контент