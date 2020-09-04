Черчесов: пока невозможно сказать о состоянии Семёнова и Бакаева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии защитника Андрея Семёнова и полузащитника Зелимхана Бакаева, которые получили повреждения в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии (3:1).

«Пока невозможно сказать, избежали ли повреждений Семёнов и Бакаев. Завтра утром мы сделаем МРТ, пока что спазмов и болевых ощущений нет, но всё равно проверим. У нас ещё есть пару дней, чтобы если что, принять верное решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная России встретится с национальной командой Венгрии. Матч состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.