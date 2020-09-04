Вячеслав Караваев прокомментировал первый забитый гол в составе сборной России

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев отреагировал в своём «инстаграме» на первый забитый мяч в футболке национальной команды.



«То чувство, когда забиваешь первый за сборную ☄️ Начало положено. Летим в Будапешт», — написал Караваев.



Вчера, 3 сентября, прошла игра 1-го тура Лиги наций, в которой сборная России оказалась сильнее сборной Сербии со счётом 3:1. Дубль записал на свой счёт Артём Дзюба, ещё один гол забил Вячеслав Караваев. Во 2-м туре национальная команда встретится с Венгрией (6 сентября).



25-летний защитник впервые получил вызов в сборную России в 2019 году. В составе национальной команды Вячеслав Караваев провёл два матча и забил один мяч.

Просмотреть видео можно в «инстаграме» Караваева. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».