Антон Шунин: защищать ворота сборной — это кайф

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился эмоциями от выступления за национальную команду в своём «инстаграме».



«На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокойно, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборной своей страны — это кайф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Спасибо вам!

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Уже через пару дней Венгрия — все мысли о ней. Нам нужен результат», — написал Шунин.

Вчера, 3 сентября, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором сборная России переиграла сборную Сербии со счётом 3:1. Дубль записал на свой счёт Артём Дзюба, ещё один гол забил Вячеслав Караваев. Во 2-м туре национальной команде предстоит встреча с Венгрией (6 сентября).

Просмотреть фото можно в «инстаграме Шунина».