Чидера Эджуке: буду усердно работать, чтобы достойно представлять ЦСКА

Новичок ЦСКА, нападающий Чидера Эджуке рассказал об эмоциях после перехода в московский клуб, а также высказался о погоде в России.



«Я рад быть в ЦСКА. Многое слышал об этом клубе, следил за ним. Надеюсь, что смогу помочь ЦСКА добиться многого. Буду отдавать всего себя на каждой тренировке и в каждом матче. Буду усердно работать, чтобы достойно представлять клуб.



Да, я готов к холодам. Я играл в Норвегии, и, когда туда переехал, там была зима, много снега и холод. Отрицательные температуры. Я готов к любой погоде», — сказал Эджуке в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, нападающий подписал с ЦСКА контракт на четыре года. Год назад Эджуке перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.