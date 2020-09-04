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Чидера Эджуке: буду усердно работать, чтобы достойно представлять ЦСКА

Чидера Эджуке: буду усердно работать, чтобы достойно представлять ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Новичок ЦСКА, нападающий Чидера Эджуке рассказал об эмоциях после перехода в московский клуб, а также высказался о погоде в России.

«Я рад быть в ЦСКА. Многое слышал об этом клубе, следил за ним. Надеюсь, что смогу помочь ЦСКА добиться многого. Буду отдавать всего себя на каждой тренировке и в каждом матче. Буду усердно работать, чтобы достойно представлять клуб.

Да, я готов к холодам. Я играл в Норвегии, и, когда туда переехал, там была зима, много снега и холод. Отрицательные температуры. Я готов к любой погоде», — сказал Эджуке в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, нападающий подписал с ЦСКА контракт на четыре года. Год назад Эджуке перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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