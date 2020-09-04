Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» предлагает «Реалу» за Регилона
Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон может перейти в «Манчестер Юнайтед», манкунианцы предлагают «сливочным» € 30 млн, сообщает Abc.es.
Английский клуб планирует усилить позицию левого защитника, на которой сейчас могут сыграть Люк Шоу и молодой футболист Брэндон Уильямс.
Главным конкурентом «красных дьяволов» в борьбе за Регилона остаётся «Севилья», однако испанский клуб готов лишь вновь взять игрока в аренду, в то время как манкунианцы могут выкупить его. В услугах Серхио также заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось, что в список входит и «Интер».
Регилон является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне испанский защитник провёл 31 матч в Примере, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер» интересуются Серхио Регилоном
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