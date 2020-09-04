Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана обыграть Литву в матче Лиги наций

В матче 1-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА сборная Литвы принимала национальную команду Казахстана. Встреча прошла на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Первый гол в этой встрече забил казахстанский нападающий ЦСКА Бактийор Зайнутдинов, который отправил мяч в ворота литовской национальной команды на 3-й минуте. Результативную передачу отдал полузащитник Бауыржан Исламхан, который проходил просмотр в петербургском «Зените» в январе текущего года. Второй гол забил хавбек сборной Казахстана Исламбек Куат.



Соперниками сборных Литвы и Казахстана по группе 4 Лиги С являются национальные команды Албании и Беларуси. В следующий раз сборные Казахстана и Литвы сыграют в групповом этапе Лиги наций УЕФА 18 ноября.