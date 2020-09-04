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Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана обыграть Литву в матче Лиги наций

Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана обыграть Литву в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА сборная Литвы принимала национальную команду Казахстана. Встреча прошла на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол в этой встрече забил казахстанский нападающий ЦСКА Бактийор Зайнутдинов, который отправил мяч в ворота литовской национальной команды на 3-й минуте. Результативную передачу отдал полузащитник Бауыржан Исламхан, который проходил просмотр в петербургском «Зените» в январе текущего года. Второй гол забил хавбек сборной Казахстана Исламбек Куат.

Соперниками сборных Литвы и Казахстана по группе 4 Лиги С являются национальные команды Албании и Беларуси. В следующий раз сборные Казахстана и Литвы сыграют в групповом этапе Лиги наций УЕФА 18 ноября.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 19:00 МСК
Литва
Окончен
0 : 2
Казахстан
0:1 Зайнутдинов – 3'   0:2 Куат – 86'
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