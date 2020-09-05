Глушенков: сборная России настраивалась как на финал. Следующий матч — тоже финал

Нападающий молодёжной сборной России Максим Глушенков подвёл итоги матча со сборной Болгарии (2:0) в квалификации Евро-2021.

«Игра была тяжёлой, болгары — хороший соперник. Мы настраивались как на финал. Сейчас у нас ещё следующий матч — тоже финал. Нужно занимать первое место в группе и выходить на Евро», — цитирует Глушенкова сайт РФС.

Счёт был открыт уже спустя несколько секунд после стартового свистка — точно в нижний правый угол пробил Глушенков. Во втором тайме российскому коллективу удалось удвоить преимущество. После розыгрыша стандартного положения плотным ударом мяч в сетку ворот на 64-й минуте отправил защитник Игорь Дивеев.

Сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 очков.



Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.