Обляков: у болгар не было моментов, сборная России должна была больше забивать

Полузащитник и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков подвёл итоги матча квалификации Евро-2021 с Болгарией (2:0).
«Выиграли, три очка в копилке, едем дальше. Есть небольшая усталость, но это отличная победа. Быстро восстановимся и к полякам будем готовы на сто процентов.
1:0 — такой счёт, что нельзя терять концентрацию. Забили второй — стало полегче. У болгар моментов особенно не было, только пара дальних ударов. Мы должны были больше забивать", — цитирует Облякова сайт РФС.
Сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 очков.
Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.
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