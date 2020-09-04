Обляков: у болгар не было моментов, сборная России должна была больше забивать

Полузащитник и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков подвёл итоги матча квалификации Евро-2021 с Болгарией (2:0).

«Выиграли, три очка в копилке, едем дальше. Есть небольшая усталость, но это отличная победа. Быстро восстановимся и к полякам будем готовы на сто процентов.

1:0 — такой счёт, что нельзя терять концентрацию. Забили второй — стало полегче. У болгар моментов особенно не было, только пара дальних ударов. Мы должны были больше забивать", — цитирует Облякова сайт РФС.

Сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 очков.



Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.