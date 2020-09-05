Глушенков забил на 28-й секунде, игроки устроили фотосессию. Фото матча Россия — Болгария
Вчера, 4 сентября, в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года молодёжная сборная России одержала победу над Болгарией. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Счёт был открыт уже спустя несколько секунд после стартового свистка — с подачи полузащитника Константина Кучаева точно в нижний правый угол пробил нападающий Максим Глушенков.
Во втором тайме российскому коллективу удалось удвоить преимущество — после розыгрыша стандартного положения плотным ударом мяч в сетку ворот на 64-й минуте отправил защитник Игорь Дивеев, ассистировал ему партнёр по защите Роман Евгеньев.
Лучшие кадры с матча Россия — Болгария — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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