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Глушенков забил на 28-й секунде, игроки устроили фотосессию. Фото матча Россия — Болгария

U-21. Россия — Болгария
Глушенков забил на 28-й секунде, игроки устроили фотосессию. Фото матча Россия — Болгария
Футбол / Сборная России 0

Вчера, 4 сентября, в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года молодёжная сборная России одержала победу над Болгарией. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт уже спустя несколько секунд после стартового свистка — с подачи полузащитника Константина Кучаева точно в нижний правый угол пробил нападающий Максим Глушенков.

Во втором тайме российскому коллективу удалось удвоить преимущество — после розыгрыша стандартного положения плотным ударом мяч в сетку ворот на 64-й минуте отправил защитник Игорь Дивеев, ассистировал ему партнёр по защите Роман Евгеньев.

Лучшие кадры с матча Россия — Болгария — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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