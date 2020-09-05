Доменико Тедеско: вклад тренера в результат команды переоценивается

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о роли наставника в успехе команды.



«На мой взгляд, профессия тренера, вклад тренера в результат переоценивается. Если команда выигрывает или проигрывает, сразу говорят о тренере. Конечно, это важно. Но не все так просто. Сейчас, когда выигрываем, могу сказать об этом. На успешность результата влияет множество факторов, коллаборация всего в клубе и вокруг него: болельщиков, президента, спортивного директора, атмосферы в коллективе, соперника, от судей, в конце концов. «Локомотив» потерял в ходе матча с нами Миранчука и Баринова. Конечно, это важно.



В «Шальке» мне говорили, что тренер — это 90% успеха. Постоянно слышал, что тренер в клубе — самый главный… Могу с уверенностью сказать лишь одно: тренер — это огромное количество работы, и ежедневно мы стараемся выполнять её на сто процентов», — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».

Доменико Тедеско: на данный момент «Спартак» ещё ничего не добился