«ПСЖ» объявил о продлении контракта с голкипером Серхио Рико
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Серхио Рико. Новое соглашение 27-летнего испанского вратаря с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Клуб хотел бы поздравить Серхио и пожелать ему всяческих успехов в продолжении карьеры в „ПСЖ“, — говорится в сообщении пресс-службы французского клуба.
Рико перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Севильи» на правах аренды в 2019 году. Позже французский клуб выкупил права на голкипера. В сезоне-2019/2020 Рико принял участие в 2 матчах французской Лиги 1. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».
- 5 сентября 2020
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