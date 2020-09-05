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«ПСЖ» объявил о продлении контракта с голкипером Серхио Рико

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с голкипером Серхио Рико
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Серхио Рико. Новое соглашение 27-летнего испанского вратаря с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Клуб хотел бы поздравить Серхио и пожелать ему всяческих успехов в продолжении карьеры в „ПСЖ“, — говорится в сообщении пресс-службы французского клуба.

Рико перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Севильи» на правах аренды в 2019 году. Позже французский клуб выкупил права на голкипера. В сезоне-2019/2020 Рико принял участие в 2 матчах французской Лиги 1. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».

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