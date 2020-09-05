Исландия — Англия: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 5 сентября, состоится матч Исландия – Англия. Встреча 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия), стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия — Англия.



Обслужит встречу сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. В бригаду войдут ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный арбитр — Новак Симович.



Следующий матч сборных Исландии и Англии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Исландии и Англии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Бельгии и Дании.



Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.