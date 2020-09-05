Зарема Салихова: Адриано — больная тема для меня

Зарема Салихова рассказала, что была разочарована продажей Луиса Адриано в последний день трансферного окна.

«Адриано — больная тема. У меня дочку зовут Адриана, Луис был любимым её футболистом. У нас до сих пор вся ее комната в плакатах с ним.



У Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость, да и игрок уже, как считали на тот момент, отыграл своё в России. Было предложение в июне, но Томас отказал Камоцци в этом трансфере. Цорн сказал: «Нет, он нам нужен, он остается на следующий год». Все обрадовались.



Но в последний день трансферного окна Цорн продал Адриано. С сарказмом отношусь к сделкам, которые относятся в последний день трансферного окна, не так важно, продажа это или покупка. Грамотная трансферная политика должна планироваться заранее, за полгода. Не надо ждать последнего дня. Как правило, для клуба это никогда не выгодно», — цитирует Салихову Metaratings.