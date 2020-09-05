Отец Глеба: Александр не ходил на митинги. Что он, с младенцами под автозаки будет лезть?

Павел Глеб, отец футболистов Александра и Вячеслава Глеба, поделился мнением о происходящем в Беларуси.

«Отношусь к тому, что происходит в стране после выборов, как и все люди! Когда-то были выборы, когда против Кебича выступал народ. Тогда были нормальные выборы. И люди ходили на выборы. А потом пошло все иначе… Политиков начали похищать. Выборов не было больше. А последние – так вообще издевательство. Всё в наглую уже.



Я давно не голосовал, но в этот раз ходил. Я же видел всё. Все голосовали за эту тетку, за Тихановскую. Народ же не тупой. Надоело все! И Лукашенко надоел. Он же знает всё. А Лидия Ермошина сидела в бункере на Независимости и написала такие цифры. 80 процентов! Да ты что! И что, все дураки кругом?



С сыновьями на эту тему мы не говорили. Не влезал в эти вопросы. Девчата сразу начинают кричать, что как только политика, начнется «свара». Вячеслав ходил на акции. И фото в инстаграме выкладывал. Александр? А куда он будет… Детей целая куча. И маленькие. Что он, с младенцами под автозаки будет лезть?



Это не народец, а народ. Идут с цветами, с ленточками! И людей много. А с другой стороны привезли на площадь столько автобусов, сожгли столько бензина, поезда пригнали. И тут, возле памятника какому-то черту сутулому, Лукашенко кричал с трибуны. Поставили флаги, и написали, что 65 тысяч было. Какие 65 тысяч! 5-10. И по приказу все. Под страхом увольнения согнали, как скот.



Избиения людей сразу после выборов? Читал в интернете. Это дикость! Люди что, пришли убивать? Нет. Это был мирный протест несогласных. Предлагали пересчитать голоса. Ну так пересчитай! Но Ермошина говорит: «Будем пересчитывать, будет второй Донбасс». Дичь просто.



Придёт нормальная власть и будет разбираться. Сами с собой они не разберутся. А такие преступления не имеют срока давности», — цитирует Глеба-старшего By.tribuna.com.