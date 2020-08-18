Бывший белорусский футболист назвал Лукашенко политическим трупом

Бывший футболист ряда белорусских клубов Фёдор Лукашенко оценил действия работников силовых структур во время акций протеста в Минске и ряде других городов, а также высказался о своём известном однофамильце Александре Лукашенко.



«Чисто по-человечески у меня вообще нет объяснений действиям силовиков. На мой взгляд, была дана команда «фас!». Власти надеялись, что, как и в предыдущие выборные годы, когда небольшие кучки людей выходили, они их поколошматили немного, всё успокоится, забудется. Но действия силовиков… Я даже представить себе такого не могу, у меня в голове не укладывается, что такие люди живут среди нас и ходят среди нас. Могу зайти в магазин, а там в очереди будет стоять человек, который, возможно, участвовал в пытках и избиениях.



Что касается Лукашенко, прогнозировать очень сложно, конечно, если вы спрашиваете про ближайшее время. В долгосрочной перспективе я думаю, что он уже политический труп», — цитирует Фёдора Лукашенко by.tribuna.com.

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