«Манчестер Сити» предложил «Наполи» за Кулибали € 75 млн плюс бонусы
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в «Манчестер Сити» за € 75 млн плюс бонусы, сообщает Sky Sport Italia.
Сообщалось, что сенегальский футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом. Стало известно, что «Наполи» планирует выручить с продажи футболиста не менее € 70 млн, однако «горожане» считали эту цифру завышенной.
В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. Контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.
«Манчестер Сити» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».
Калиду Кулибали согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»
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