Владельцы «Манчестер Сити» ведут переговоры о приобретении португальского клуба

Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести новый клуб, сообщает Mirror.



По информации источника, City Football Group ведёт переговоры с представителями португальского клуба «Портимоненсе» в Абу-Даби. Владельцы «Манчестер Сити» предложили «Портимоненсе» стать 11-м клубом, полностью или частично принадлежащим City Football Group. Ранее этот список пополнил французский клуб «Труа», выступающий в Лиге 2. В собственности компании находятся также «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Ломмел» (Бельгия).



City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

Владельцы «Манчестер Сити» купили 10-й футбольный клуб