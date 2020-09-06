Болельщики «Спартака» стали участниками массовой драки в центре Брянска

Вчера, 5 сентября, футбольные болельщики устроили массовую драку на улице Дуки в Советском районе Брянска, сообщает портал "Городской".

По информации источника, среди них были болельщики команды «Спартак-2». Они прибыли в Брянск на матч с местным «Динамо». Участников драки пришлось разгонять городскому ОМОНу. Один из участников потасовки остался лежать на земле без движения. Его доставили в больницу.

5 сентября должна была состояться встреча седьмого тура Футбольной национальной лиги «Динамо-Брянск» — «Спартак-2». Руководство лиги приняло решение об отмене матча из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев.



«Спартак-2» в розыгрыше Футбольной национальной лиги набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Брянское «Динамо» (12) — на пятом месте.