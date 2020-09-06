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Экс-игрок «Челси»: Абрамович сказал: «Ты не перейдёшь в «Тоттенхэм». Я не веду с ними дел»

Экс-игрок «Челси»: Абрамович сказал: «Ты не перейдёшь в «Тоттенхэм». Я не веду с ними дел»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Челси» Карлтон Коул рассказал, как владелец лондонского клуба Роман Абрамович отказался продавать его в «Тоттенхэм Хотспур».

«Я был близок к переходу в „Тоттенхэм“. Прошёл медосмотр в клубе. Роман Абрамович узнал об этом и сказал: „Ты должен вернуться, ты не перейдёшь туда. Я не веду с ними дел“, — приводит слова Коула talkSPORT.

Напомним, российский бизнесмен Роман Абрамович приобрёл лондонский «Челси» в 2003 году. С тех пор единственным футболистом «Челси», перешедшим в «Тоттенхэм Хотспур», является итальянский голкипер Карло Кудичини. Стоит отметить, что Кудичини присоединился к «Тоттенхэму» на правах свободного агента по истечении срока действия контракта с «Челси» в 2009 году.

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