Экс-игрок «Челси»: Абрамович сказал: «Ты не перейдёшь в «Тоттенхэм». Я не веду с ними дел»

Бывший нападающий «Челси» Карлтон Коул рассказал, как владелец лондонского клуба Роман Абрамович отказался продавать его в «Тоттенхэм Хотспур».



«Я был близок к переходу в „Тоттенхэм“. Прошёл медосмотр в клубе. Роман Абрамович узнал об этом и сказал: „Ты должен вернуться, ты не перейдёшь туда. Я не веду с ними дел“, — приводит слова Коула talkSPORT.

Напомним, российский бизнесмен Роман Абрамович приобрёл лондонский «Челси» в 2003 году. С тех пор единственным футболистом «Челси», перешедшим в «Тоттенхэм Хотспур», является итальянский голкипер Карло Кудичини. Стоит отметить, что Кудичини присоединился к «Тоттенхэму» на правах свободного агента по истечении срока действия контракта с «Челси» в 2009 году.