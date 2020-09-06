Кьеза может перейти в «Наполи»
Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает CalcioNapoli24.
По информации источника, неаполитанский клуб может приобрести Кьезу, если польский форвард Аркадиуш Милик покинет «Наполи». Неаполитанцы рассчитывают включить в сделку Андреа Петанью, так как «Фиорентина» по-прежнему находится в поисках центрального нападающего. Сообщалось, что в услугах Кьезы заинтересован туринский «Ювентус».
Федерико Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и защищает цвета клуба с 2016 года. Стоимость итальянского нападающего оценивается в € 70 млн. В сезоне-2019/2020 Федерико принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
Игуаин может стать частью сделки по переходу Кьезы в «Ювентус»
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