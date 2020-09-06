«Родина» договорилась о проведении матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов сообщил, что матч группового этапа Кубка России со «Спартаком» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«В целом мы договорились; пока это телефонная договорённость, будем оформлять в понедельник. Есть ещё ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы всё обсудили и вроде всё должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны.



Правда ли, что „Родина“ заплатит за аренду стадиона 450-500 тыс. рублей? Мы договорились по-другому, деталей раскрывать не буду. Разговор идёт о том, покроет ли прибыль о продаже билетов ставку „Спартака“ по аренде. Если покроет — хорошо, если нет — будем решать», — приводит слова Архипова ТАСС.

Нынешний розыгрыш Кубка России проходит по обновлённому регламенту. «Родина» попала в одну группу с «Енисеем» и московским «Спартаком».