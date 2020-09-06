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Венгрия — Россия: Оздоев удвоил преимущество россиян

Венгрия — Россия: Оздоев удвоил преимущество россиян
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник Магомед Оздоев забил второй гол сборной России в матче Лиги наций с Венгрией. Счёт — 2:0, идёт первый тайм.

На 33-й минуте россияне выиграли подбор возле чужой штрафной, Андрей Семёнов поборолся и сделал скидку на Оздоева, который в касание уложил мяч в дальний угол ворот.

Встреча 2-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.

Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду входят ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.

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