Венгрия — Россия: Оздоев удвоил преимущество россиян

Полузащитник Магомед Оздоев забил второй гол сборной России в матче Лиги наций с Венгрией. Счёт — 2:0, идёт первый тайм.

На 33-й минуте россияне выиграли подбор возле чужой штрафной, Андрей Семёнов поборолся и сделал скидку на Оздоева, который в касание уложил мяч в дальний угол ворот.

Встреча 2-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.



Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду входят ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.



Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.