Венгрия — Россия: Оздоев удвоил преимущество россиян

Полузащитник Магомед Оздоев забил второй гол сборной России в матче Лиги наций с Венгрией. Счёт — 2:0, идёт первый тайм.
На 33-й минуте россияне выиграли подбор возле чужой штрафной, Андрей Семёнов поборолся и сделал скидку на Оздоева, который в касание уложил мяч в дальний угол ворот.
Встреча 2-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.
Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду входят ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.
Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.
- 6 сентября 2020
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
18:05
-
18:02
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:49
-
16:29
-
16:28
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:38
-
15:24
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:27