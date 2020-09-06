Станислав Черчесов: сборная России взяла шесть очков, двигаемся дальше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды в выездном матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии (3:2).
«Хотели выиграть, готовились к игре. При счёте 3:0 для нас ничего не изменилось. Просто на таком уровне нельзя расслабляться. А мы расслабились, за что и поплатились. Потом сделали замены, не отдавали больше инициативу, выиграли. Мы спокойно посмотрим и разберём ошибки. Поздравил команду с победой, хорошим сбором — мы взяли шесть очков, двигаемся дальше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России, набрав в двух турах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут с национальной командой Турции. Матч состоится 11 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск. Стадион, на котором пройдёт матч, будет определён позднее.
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