Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная России обыграла команду Венгрии со счётом 3:2. Таким образом, россияне выиграли 10 из 11 последних матчей. Разница мячей в этих матчах — 38:8.

Россияне добились побед в матчах с Казахстаном (4:0, 1:0), Сан-Марино (9:0, 5:0), Кипром (1:0, 5:0), Шотландией (2:1, 4:0) и Сербией (3:1). Единственное поражение сборная России потерпела в матче с командой Бельгии (1:4).

Сборная России, набрав в двух турах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут с национальной командой Турции. Матч состоится 11 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск. Стадион, на котором пройдёт матч, будет определён позднее.