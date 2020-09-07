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Месси с партнёрами представил третью форму «Барселоны». Она розовая

Месси с партнёрами представил третью форму «Барселоны». Она розовая
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии резервного комплекта игровой формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми и чёрными вставками. Участие в презентации принял нападающий Лионель Месси, на днях объявивший о решении остаться в команде, несмотря на желание уйти. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинца, заявив, что опция уже не действительна. Клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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